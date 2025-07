Hubo que esperar seis años para volver a verle sobre un escenario, pero hoy Gran Canaria ha tenido el placer de vivir el regreso tan esperado de Enrique Iglesias, que ha puesto fin a su ausencia musical para cerrar el festival Granca Live Fest.

Su vuelta a la música ha generado muchísima expectación, y así se ha vivido en el Estadio de Gran Canaria, que ha congregado a miles de amantes de la música en directo para arropar al artista, que ha llegado en plena forma como la estrella del pop latina a la que tanto han echado de menos sus seguidores.

Con una carrera que ha traspasado fronteras, Enrique Iglesias ha vuelto cargado de fuerza, renovado y con ganas de reencontrarse con su público español, que ha respondido con creces acompañándole en un viaje por sus tres décadas de exitosa carrera.

Enrique Iglesias ha vuelto a enamorar a la isla, que le recibió ya entrada la noche y tras dos días de festival. Con una intro poderosa, la cuenta atrás llegó al final, para caer con ‘Súbeme la radio’ y enloquecer al Estadio de Gran Canaria. Lo mejor estaba aún por llegar, porque Enrique Iglesias convirtió el césped en una discoteca con ‘I`m a Freak’, su enérgica colaboración con Pitbull que es difícil resistirse a bailar.

Y con la fiesta en marcha, el cantautor y productor español regaló uno de sus temas más recientes ‘Chasing the sun’, que con su ritmo pegadizo consolidó un concierto sin freno encadenando éxito tras éxito. No dejó escapar la oportunidad de confesarse un enamorado delante de su público, y con ‘Duele el corazón’ la isla se pudo a cantar en un único coro hasta que “duelan los pies”, como versa la canción.

Con todo un repertorio de fiesta, viajó a sus inicios y a sus hits más recientes para contentar a un público hambriento de su música, desde ‘Bailamos’, a su alma más latina en ‘Cuando me enamoro’, y su letra con Romeo Santos, donde se confesó ‘Loco’ y contagió su locura a los isleños que bailaron con él su versatilidad para conquistar la bachata.

Lo dejó claro, ha vuelto y qué manera de regresar. El ganador del Grammy a mejor artista latino, cinco Grammy Latinos y hasta 10 World Music Awards, sacó toda su artillería musical, bailando con ‘Me pasé’ , ‘Escape’, y poniendo al estadio al completo a saltar con ‘I like how it feels’.

Bajó revoluciones con ‘Héroe’, derritiendo a la isla con una de sus letras más sensibles, pero también hizo gala de su flexibilidad musical con ‘El perdón’, pasando de un estilo a otro y fundiendo géneros, con esa maestría que le ha dado 30 años de música de éxito. Con ‘Bailando’ el concierto llegó a su cúspide, para cerrar con un tema por el que no pasan los años: ‘I like it’, que 15 años después sigue latiendo en el corazón de los canarios y de medio mundo.

El Granca Live Fest le recibió con los brazos abiertos, en una jornada de música en directo que pone el broche a esta cuarta edición, que hoy bailó sin descanso con Emilia, Rawayana, Picoco’s, Ca7riel y Paco Amoroso, para quedar en manos de Carín León, que pondrá el broche a tres días de conciertos. EFE