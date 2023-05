El SIE7E sorprendió a sus seguidores con su sexto álbum "El día antes del día"

Además, será uno de los artistas especiales invitados al BIME Bogotá 2023.

“Yo no sé bailar” es la canción con la que se abre oficialmente este trabajo discográfico, con una apuesta de fusión de sonidos latinos con letras que llevan a conectar con la realidad, una revelación honesta que invita a amarnos y bailar.

''Otra vez estuve escondido, otros dos años y hasta llegué a pensar que no regresaría (…) De muchas maneras, personales, creativas y existenciales, me siento salvado (y) rescatado por este álbum. Gracias a todas las personas amorosas que me han ayudado tanto en el camino'', afirmó el cantante puertorriqueño el SIE7E.

El álbum del ganador del Latin Grammy está compuesto por siete temas escritos por el artista Estará en el BIME 2023, el próximo 4 de mayo, en el gran encuentro de la industria musical internacional en Bogotá que tendrá como escenario la Universidad EAN.