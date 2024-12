Las celebraciones de Navidad y fin de año siempre vienen cargadas de tradiciones, sabores y, por supuesto, música que nos hace entrar en el espíritu festivo. Cada temporada tiene sus himnos clásicos como “El Ausente” de Pastor López o “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, pero este 2024, hay una canción que está dominando las listas de reproducción y conquistando los corazones de los colombianos.

¿Qué suena en Spotify esta Navidad? Este año, los gustos musicales de los colombianos han traído algunas sorpresas. Aunque temas tradicionales como Adonay y Traicionera siguen siendo esenciales en las fiestas, una canción se ha robado el protagonismo: Navidad del Binomio de Oro ha incrementado sus reproducciones en un sorprendente 555% en Spotify durante diciembre. Lea también: Las bodas más costosas del 2024: celebridades que gastaron todo Además, la gran estrella de esta temporada es el género carranga, que se ha convertido en todo un fenómeno. La canción Coqueta de Heredero, un artista que mezcla lo tradicional con un estilo fresco, ha alcanzado el primer lugar en las listas de popularidad de Spotify Colombia, superando a grandes nombres del género urbano como Karol G y Feid.

¿Quién es Heredero y por qué todos hablan de él? Detrás de este éxito se encuentra Féizar Orjuela, conocido como Heredero, un cantante con una historia de lucha y pasión por la música. Nacido en Macaravita, Santander, tuvo que abandonar su pueblo natal en los años noventa debido al conflicto armado, trasladándose a Bucaramanga. Durante años, compaginó trabajos como taxista y vendedor con su amor por la música, componiendo desde los siete años. Lea también:Koral Costa y Omar Murillo anunciarón su separación: ¿se acabó el amor? Aunque decidió dedicarse por completo a la música pasados los 40, Heredero ha logrado darle un lugar privilegiado a la carranga en el panorama actual. Su hit Coqueta, lanzado en agosto de 2024, marcó un antes y un después, llevando este género típico colombiano a escenarios nacionales e internacionales.

El éxito de Coqueta no solo se debe a su calidad musical, sino también a su viralidad en plataformas como TikTok, donde los usuarios han utilizado el tema en todo tipo de videos, desde outfits navideños hasta momentos cotidianos. Este fenómeno digital ha sido clave para que la canción se convierta en el himno inesperado de las celebraciones de fin de año.