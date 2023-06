El galán de novelas mexicanas, Fernando Allende, lanza 'Un Millón de Besos'

Fernando Allende celebra 50 años de carrera con 'Un Millón de Besos'

El lanzamiento del nuevo sencillo va acompañado por el estreno del videoclip grabado en Cartagena, Colombia. La pieza audiovisual es una coproducción de Neiver Alvarez y Mari Allende. Una fiesta multicultural que va más allá de las generaciones con colores y sensaciones, es lo que nos trae el artista sumado a un mensaje de amor y unión que se propague sin barreras.

Grabar en Colombia fue cómo regresar a casa para Allende, quien le da el crédito al país como el lugar donde nació como artista protagonizando la película 'María'.

"Siempre he querido crear de la mano del gran artista y ser humano Rudy Pérez, lo admiro mucho y siempre me he sentido identificado con su música, con lo cual al proponerme hacer esta producción hemos conseguido que “Un Millón de Besos” tenga la magia de convertirse en una canción que te invita a bailar, sonreír y levantarte de la silla. Es la mezcla perfecta de la canción romántica, positiva y bailable con un toque de rap y el marco musical de la percusión magistral latina", mencionó Fernando Allende.