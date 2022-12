Dos cantantes colombianos le corrieron el butaco a Bad Bunny: los más escuchados en YouTube

Los cantantes colombianos son los más escuchados por encima de Bad Bunny y Karol G en Estados unidos.

La canción "We Don't Talk About Bruno" , que integra la banda sonora de la película "Encanto", se convirtió en la más reproducida de YouTube en Estados Unidos durante 2022, anunció este jueves la plataforma en un comunicado en el que se incluye el top 10 de sus vídeos del año.

El tema, producido por el compositor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, consiguió superar la cifra de los 500 millones de visitas en YouTube en tan solo once meses y únicamente a través de su vídeo oficial.

Los buenos registros de "We Don't Talk About Bruno" ("No Se Habla de Bruno", en español) en YouTube prolongan el éxito relacionado con el filme "Encanto" (Disney), basado en la cultura colombiana y que consiguió alzarse con el premio a mejor película de animación y ser finalista en otras dos categorías más en los últimos Óscar.

El resto de vídeos situados entre los diez más populares de YouTube en 2022 también tienen carácter musical y 4 de ellos cuentan con su letra escrita en español.