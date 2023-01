Don Omar lanzó su álbum "Pain is love" y sorprende con tremendas colaboraciones musicales

Don Omar decidió hacer un giro en su estilo musical y presenta varias fusiones con artistas y géneros.

Los intérpretes Randy, Divino, Shadow Blow, De La Ghetto, Yomo, EL YMAN, Fortuna La Súper F, Angel López , Lyan, Franco El Gorila, Alberto Stylee y Tivi Gunz, forman parte del álbum "Pain is Love".

En alianza con Sugar Cream Music, esta nueva producción discográfica presenta letras románticas en una mezcla de ritmos como reguetón, bachata, vallenato, trap y fusiones urbanas con pop.

Las letras de las canciones de "Pain is Love" presentan un viaje emocional que profundiza en las complejidades del amor, según el comunicado de los representantes de Don Omar.

El primer sencillo del álbum se titula "Entrégame tu amor", una romántica bachata interpretada por Randy y Don Omar.

Otros temas que forman parte de la producción son "Corazón de Fiesta" (Divino), "Anoche te vi" (Shadow Blow y De La Ghetto), "No me llames" (EL YMAN, Fortuna La Súper F), "No puedo olvidarte" (Ángel López) y "Baby Sorry" (Lyan).

El objetivo de Don Omar, que ha ganado varios premios Grammy Latino y Billboard de la música latina, es colaborar con colegas de la música con estos discos conceptuales y llevar diversidad al público.