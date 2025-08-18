Producida por Alcaraz y coescrita junto a Gab, la canción es parte de una historia musical que recorre todas las etapas de una relación.

"Cuando uno está embobao, no hay reloj, no hay problemas, solo ganas de quedarse ahí, pegadito a esa persona… y de eso trata mi nueva canción", así describe DANUI la inspiración detrás de “Embobao”, su más reciente sencillo que llega con un ritmo contagioso de merenguetón, ideal para poner a bailar a cualquiera sin importar la edad.

Esta canción esuna explosión de energía tropical que fusiona el merengue urbano con un toque fresco y moderno. Busca capturar y transmitir la euforia, la tranquilidad y la química de los primeros meses de una relación, ese momento en que todo gira en torno a la persona amada y cada instante juntos parece perfecto. Con un beat vibrante y un estilo fresco, el tema rescata la esencia del merengue urbano y lo presenta con un sonido actual que se siente como una noche de fiesta en Provenza.



"Tú eres la cura a mi enfermedad, tú eres la droga pa’ mi ansiedad, mami es que tú tienes un no sé qué…” canta DANUI, una línea que cualquier corazón enamorado puede entender.