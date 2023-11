Danny Ocean estrenó 'No te enamores de él’, para que cantes con el alma

Aquí te dejamos la letra de la canción:

"No Te Enamores De El"

No te enamores de él

Solo no te enamores de él

Yo no te pido que me perdones

Te mereces conocer otros amores

Solo no te enamores de él

Por fa', no te enamores de él

Lo que sea, pero no me ignores

Si me quieres, please, no te enamores

Sé que me piensas cuando te besan la boca

Sé que me mientes cuando me dices "No importa"

Tú eres dueña de tu cuerpo, pero me extrañas en la memoria

Diosito, te pido que me devuelvas mi novia

No te enamores de él

Solo no te enamores

Yo no te pido que me perdones

Te mereces conocer otros amores

Solo no te enamores de él

Por fa', no te enamores

Lo que sea, pero no me ignores

Si me quieres, please, no te enamores (No te enamores)

Soy el cuñao favorito de tu hermana

Si se comen, que no sea hasta la mañana

No se vale que uses su camisa de pijama

Yo te quiero como Venezuela quiere a Guyana

No cierre' los ojos cuando te bese

Seguro e' un buen tipo, eso parece

Pero no te ponga' con la mariquera que ahora van a andar cumpliendo meses

Porque

Sé que me piensas cuando te besan la boca (Sé que aún me piensas)

Sé que me mientes cuando me dices "No importa" (Sé que me mientes)

Tú eres dueña de tu cuerpo, pero me extrañas en memoria (En memoria)

Diosito, te pido que me devuelvas mi novia

No te enamores de él

Solo no te enamores

Yo no te pido que me perdones

Te mereces conocer otros amores

Solo no te enamores de él

Por fa', no te enamores

Lo que sea, pero no me ignores

Si me quieres, please, no te enamores (No te enamores)

Sé que me piensas cuando te besan la boca

Sé que me mientes cuando me dices que no te importa

Y sé que tú eres dueña de tu cuerpo, pero me extrañas en memoria

Diosito, te pido que me regreses mi novia

Sé que me piensas cuando te besan la boca

Sé que me mientes cuando me dices "No importa"

Yo sé que tú eres dueña de tu cuerpo, y tú me extrañas en la memoria

Diosito, te pido que me devuelvas mi novia

Oh, oh

No te enamores

Solo no te enamores de él, baby

No te enamores de él

Solo no te enamores

No te enamores de él

Solo no te enamores