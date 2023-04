Daddy Yankee obtuvo reconocimiento del Congreso de EE.UU. por su icónica canción 'Gasolina'

Daddy Yankee la sigue rompiendo con su canción 'Gasolina'.

"Cuando haces la las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas todo lo que sueñas puede ser posible", expresó el puertorriqueño en un tuit.

Además, decidió pronunciarse a través de su Instagram, en donde le agradeció a su familia y a todos aquellos que han estado desde sus inicios con él.

"Muy contento 'Gasolina' haya quedado inmortalizada en el Congreso. Que bonito que fue mi idioma. Gracias a ustedes que me han apoyado por 3 décadas", dijo Daddy Yankee. La alegría fue tan inmensa que sus fans le enviaron mensajes de felicitaciones, por haber logrado llevar el género del reguetón tan lejos.

"La canción que cambió la cultura latina", "Los de los 90 sabemos lo que es música", "Bien merecido", "Grande por siempre", "Daddy Yankee es un movimiento", "Es mi canción favorita", "Increíble lo joven que se ve", "El máximo líder", le dijeron al cantante de 46 años.

Hay que destacar que, además de "Gasolina", la Biblioteca del Congreso estadounidense agregó más de 20 canciones. Se encuentran: "Imagine" de John Lennon (1971), "Stairway to Heaven" de Led Zeppelin (1971), "Like a Virgin" de Madonna (1984), el tema de "Super Mario Bros" (1985) y "All I Want for Christmas is You" de Mariah Carey (1994).

Asimismo, la canción 'Gasolina' salió en el 2004 y fue todo un éxito. Fue escrita por Daddy Yankee y Eddie Dee. Esta fue lanzada en el disco 'Barrio fino'. La grabaron en el 2002, pero se publicó solo dos años después. ​