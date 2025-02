El talentoso artista puertorriqueño Alex Rose arranca el 2025 con el lanzamiento de su esperado EP titulado "SEASON 1". Este proyecto marca el cierre de una trilogía musical que comenzó el año anterior con Episode 1 y Episode 2. Disponible desde hoy a través de Serving Sounds/WK Records, el EP ofrece ocho nuevos temas que muestran la evolución y madurez del artista en su propuesta sonora.

¿Qué canciones destacan en "SEASON 1"?

Dentro de los temas que conforman el EP, destacan "Estelar", "Taco de Cristal", "She Outside" y "Mejor Que Antes". No obstante, lo que más ha llamado la atención es "Lipstick", un tema inédito que se convierte en el focus track del proyecto. Esta canción refleja un giro en el sonido de Alex Rose, quien mantiene su esencia pero experimenta con nuevos matices que emocionan a sus seguidores.

¿Quién lo acompaña en este nuevo proyecto?

Una de las sorpresas de este EP es la colaboración con Oso Blanco (White Bear), un artista puertorriqueño conocido por su estilo crudo y auténtico. Su presencia en el EP añade una energía vibrante y un toque de lírica callejera que complementa perfectamente la evolución musical de Alex Rose. Esta colaboración ha generado expectativas entre los fanáticos, quienes anticipan una interacción única entre los dos artistas, cuyas carreras han estado marcadas por su autenticidad y su conexión con el público joven.

