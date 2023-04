Carin León habló de su trabajo con C Tangana: "de los mejores shows que he visto"

"El género yo lo uso nada más como para hacer diferencia entre sonidos y no para marginar o para decir que un género es mejor que otro. no", expresó.

Explicó que la música de él es eso, su música, y no pretende encasillarla en ningún género en especial. En medio de la conversación, recordó su canción con el español C Tangana, Cambia, y el show que hizo en Bogotá y lo calificó como "el mejor show de mi vida".

Indicó que en ese momento estaba empezando a tratar de exponer los cambios, de una manera más suave "sin tratar de asustar a nadie. Cuando escucho el madrileño fue una cachetada de ida y vuelta. Fue como todo lo que te imaginaste que no podía pasar, pasó. Y fue un disco inmenso, Un disco que a la gente le gustó, se va a quedar para la posteridad. Para mí fue una obra de arte".

Agregó que ahora, con C Tangana son buenos amigos y se apoyan mutuamente. Ambos comparten opiniones de lo que hace cada uno y cree que él le ha aportado mucho.

"Me gusta juntarme con la gente que está loca, con la gente que se atreve porque me considero una persona como tal. Me expongo a muchas críticas, que las tengo también, pero si quieres ser el mejor, tienen que estar hablando tanto bien como mal de ti", concluyó.