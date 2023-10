Carin León en Bogotá abrirá nueva localidad en el Movistar Arena: precios y fechas

El Movistar Arena dispuso una nueva localidad para el concierto de Carin León. Aquí toda la información para adquirir las entradas.

Carin León finalmente llega a tierras colombianas. Con su estilo único que fusiona ranchera, banda y otros géneros, este artista ha recorrido 27 arenas en Estados Unidos y ahora es el turno de Colombia para disfrutar de su talento.

el artista interpretará todos sus éxitos, desde "Que Vuelvas" hasta "La Justiciera". La emoción estará en el aire mientras el público canta al unísono sus canciones favoritas. El escenario estará deslumbrante con luces impresionantes y un sonido impecable que te hará vibrar.

Concierto de Carin León en Bogotá: entradas y precios

Pero eso no es todo, ¡aquí viene lo mejor! El Movistar Arena abrirá el tercer piso para dar cabida a más fanáticos. ¡Más boletas, más emoción! Las entradas estarán disponibles para el público general a partir del 14 de agosto de 2023 a las 9:00 am. No te quedes atrás, asegura tu lugar en la primera etapa de venta hasta el 18 de septiembre. Después, la segunda etapa de venta comenzará el 19 de septiembre.

Ten en cuenta que los precios pueden variar según la oferta y la demanda, así que asegúrate de obtener tus boletas en la etapa que más te convenga. La experiencia de ver a Carin León en vivo es única, y no querrás perdértela.

Así que marca la fecha en tu calendario, prepara tu mejor atuendo de concierto y prepárate para una noche de música, diversión y emociones. Carin León en el Movistar Arena, ¡no te lo puedes perder!