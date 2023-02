Canción de Shakira y Karol G: se filtra estrofa de la melodía ¡Pobres Piqué y Anuel AA!

La colaboración musical de las colombianas tiene a varios con los pelos de punta.

"No digo que fue ella, yo nunca he dicho se la envié a Shakira y ella no quiere cantar conmigo, no, a su equipo a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar mandamos la canción y no se dio", indicó Karol G en una entrevista realizada por 'Molusco'.

'TQG' es la abreviatura de "Te Quedó Grande", una canción que ha generado mucha expectativa, pues se rumorea sería un indirectazo para Gerard Piqué y Anuel AA, exparejas de las cantantes.

Tal y como se evidenció en el Times Square de New York donde Karol G y Shakira decidieron compartir el adelanto del video de' TQG', las artistas colombianas unieron sus respectivas 'tusas' y decidieron seguir facturando.

En medio de lo que ha sido la espera por el estreno, una nueva información de la canción se está haciendo viral, pues se abrían filtrado dos estrofas de 'TQG' de Shakira y Karol G y claramente serían indirectas para Piqué y Anuel AA.

La información fue compartida en el programa 'Hoy Día' y de acuerdo a las periodistas, Shakira cantaría 'Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía', mientras que Karol G respondería: 'Al menos conmigo, yo te mantenía bonito'.

Hasta el momento se desconocen más detalles de la melodía y si las estrofas son o no reales, lo que si es seguro es que la canción hace parte del nuevo trabajo musical de 'La Bichota', el cual se estrenará el próximo 24 de febrero.

