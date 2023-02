Boletas para RBD, tercera fecha en Colombia: cuánto valen y dónde comprar

La banda mexicana reúne cientos de fans al rededor del mundo y Colombia no podía ser la excepción.

Al anunciar los países que visitarían en su gira, no se encontraba en la lista, así que después de un llamado en redes que hizo Karol G, anunciaron que se presentarán en Medellín el 3 y 4 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, sin embargo, dos fechas no eran suficientes y por eso harán una presentación más el 5 de noviembre en el mismo escenario.

La banda mexicana está integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera, sin embargo, este último no está presente en el reencuentro y por lo tanto, no acompaña a la gira del regreso de RBD.

A su regreso han aprovechado las redes sociales para entregar diferente información de las novedades del grupo, tanto así que todo parece indicar estrenarán una nueva canción muy pronto, ¿regresarán por más tiempo de lo previsto?