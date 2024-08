El reguetonero colombianoBlessd, originario de Medellín, ha comenzado a consolidarse como una de las nuevas promesas del género urbano a nivel internacional. Gracias al éxito de su tema "Mírame", en colaboración con el reconocido productor Ovy On The Drums, Blessd está viendo cómo su música traspasa fronteras y se posiciona en los listados de popularidad en múltiples países.

El éxito de "Mírame" no es casualidad. La canción fue producida por Ovy On The Drums, conocido por su trabajo con artistas de renombre como Karol G, y co-escrita con Keityn, quien ha colaborado con estrellas como Shakira, J Balvin, Ricky Martin y Bizarrap. Este equipo de trabajo ha sido fundamental para el desarrollo del sencillo, aportando su experiencia y talento para crear un hit que ha resonado con el público internacional.

Letra de Mirame de Blessd

Mírame

Fijo a la cara si no sientes lo mismo

Que yo entenderé

No cualquiera puede aguantar mi ritmo

Por eso te vas bebé

Yo pensé que era de por vida

Pero se pierde lo que no se cuida

Lo más probable es que otro te castiga

Mi amor para que le digo que no

Su adiós duele pero vuele

Que mientras yo me enredo en otras pieles

Ojalá que otro me la consuele

Su adiós duele pero vuele

Que mientras yo me enredo en otras pieles

Ojalá que otro me la consuele

No me voy a olvidar la llamada

Cuando me hablaste para terminar conmigo

Diciéndome que ya estabas cansada

Peleándome por unos culos que ni sigo

Pero al final te ganó la duda

Cambiaste un cheque por la menuda

Y si es así no busques mi ayuda

Yo ya no soy el que te desnuda

En la calle andas hablando mal de mí

Ya lo sé, pero no dices todas las cosas lindas que te di

Ya lo sé, aquí no pasa nada, vaya con Dios

Relajadita que el que sobra soy yo

Si me pregunta que si esto me dolió

Mi amor para que le digo que no

Su adiós duele pero vuele

Que mientras yo me enredo entre otra pieles

Ojalá que otro me la consuele

Su adiós duele pero vuele

Que mientras yo me enredo entre otras pieles

Ojalá que otro me la consuele

Sabe que mi amor

Yo sé que estaba cansada

Que no se sentía cómoda

Que esto, que aquello

Si no que esa es la vida mía

Pero tranquila mamacita que en el futuro nos vamos a juntar

Y si no nos juntamos tenemos la experiencia en la cabeza

Ey

Y esto es pa' ti, tú sabes quién

Ovy On The Drums, El Bendito

Y KEYTIN

Dímelo, Jara

(Desde el bar Antioquia)