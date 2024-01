Bad Gyal y Anitta ‘la rompen’ con ‘Bota Niña’ y te dejamos la letra para que te la goces

El año 2024 promete ser espectacular para la estrella del reguetón Bad Gyal, quien ha comenzado el año con el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Bota Niña', en colaboración con la influyente embajadora global del Funk, Anitta. Este tema de Brega Funk no solo promete ser un éxito rotundo en las listas de éxitos, sino que también marca el adelanto de su esperado álbum debut 'La Joia', programado para lanzarse el 26 de enero.

Más contenido para ti: Anitta y Lele Pons se fueron a esquiar en toalla: fueron la sensación en redes

Letra de 'Bota Niña' de Bad Gyal & Anitta



[Intro: ]

Uh-uh

Bad Gyal

Ah-ah

Una vaina favela



[Refrán: Bad Gyal & Anitta]

Me pone maluca

Cuando cae el vierne', ya me empieza a llamar (Bad Gyal)

Me ve y yo sé que se acelera

Cuando yo lo muevo, él se mueve detrá'

Me pone maluca

Cuando cae el viernes, ya me empieza a llamar

Me ve y yo sé que se acelera (Me pone)

Cuando yo lo muevo, él se mueve dеtrás



[Pre-Estribillo: Bad Gyal]

Tú me tienes conеctando

Te vas acercando

Se te está dando

Me estás calentando



[Estribillo: Anitta & Bad Gyal]

Si yo no bailo contigo, tú te quillas

Este culo te lo clavo como astilla

Si me pego, me imagino en la capilla (Work, work, work, work, work, work, work)

En la disco, él me dice: "Bota, niña"

You might also like

[Post-Estribillo: Anitta & Bad Gyal]

"Bota, niña", "bota, niña", "bota, niña"

"Bota, niña"

"Bota, niña", "bota, niña", "bota, niña"

"Bota, niña"



[Verso 1: Anitta]

No quiero amor, pero hazme el amor locamente

Hoy se te dio, aprovecha que estoy indecente

Sóbame el cuerpo y te ahorco como a serpiente

Hoy la disco está caliente

Porque estoy bien puta

Perréame, no me discutas

Solo quiero escuchar cómo este culo te disfruta'

Jálame por el pelo, quiero ver si tú ejecuta'



[Refrán: Anitta]

Me pone maluca

Cuando cae el viernes, ya me empieza a llamar

Me ve y yo sé que se acelera

Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás



[Pre-Estribillo: Bad Gyal]

Tú me tienes conectando

Te vas acercando

Se te está dando

Me estás calentando

[Estribillo: Anitta & Bad Gyal, Ambas]

Si yo no bailo contigo, tú te quillas (Quillas)

Este culo te lo clavo como astilla

Si me pego, me imagino en la capilla

En la disco, él me dice: "Bota, niña"



[Post-Estribillo: Bad Gyal]

"Bota, niña", "bota, niña", "bota, niña"

"Bota, niña" ("Bota, niña")

"Bota, niña", "bota, niña", "bota, niña"

"Bota, niña"



[Verso 2: Bad Gyal]

Te pegas más, no te vas

Mano en rodilla, culo atrás

Yo sé que to' esto no te lo han hecho jamás (Uh-uh-uh)

Mira lo que después tocarás

Desde que me ve, toda' las otra' están de más (Están de más)

Mano en rodilla, culo atrás (Culo atrás)

Ante' que me hable', yo ya sé lo que dirás

Esta noche me desnudarás



[Refrán: Anitta, Anitta & Bad Gyal]

Me pone maluca

Cuando cae el viernes, ya me empieza a llamar

Me ve y yo sé que se acelera

Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás

[Pre-Estribillo: Anitta]

Tú me tienes conectando

Te vas acercando

Se te está dando

Me estás calentando



[Estribillo: Anitta & Bad Gyal]

Si yo no bailo contigo, tú te quillas

Este culo te lo clavo como astilla

Si me pego, me imagino en la capilla (Work, work, work, work, work, work, work)

En la disco, él me dice: "Bota, niña"



[Post-Estribillo: Anitta & Bad Gyal]

"Bota, niña", "bota, niña", "bota, niña"

"Bota, niña"

"Bota, niña", "bota, niña", "bota, niña"

"Bota, niña"



[Outro: Bad Gyal & Anitta]

Ah-ah

"Bota, niña"

Bad Gyal

Bota, bota

"Bota, niña"

Bad Gyal

Anitta

Bota, bota

"Bota, niña"