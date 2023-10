Bad Bunny rompe el misterio: revela el tracklist de su nuevo álbum.

Después de un enigmático acertijo, Bad Bunny finalmente comparte la lista completa de canciones de su esperado álbum.

¿Qué podemos esperar del nuevo álbum de Bad Bunny?

El álbum contará con un total de 22 canciones. Además, se especula que podría incluir colaboraciones con otros talentosos artistas, lo que añadiría un toque extra de emoción al proyecto. Hasta ahora, solo hemos tenido un adelanto con "Where She Goes" y "UN PREVIEW", pero los seguidores de Bad Bunny están ansiosos por escuchar las demás pistas.

Desde "Nadie sabe" hasta "Acho PR," pasando por títulos intrigantes como "Cybertruck" y "Perro negro," Bad Bunny promete sorprendernos con su creatividad y estilo distintivos.

