Así suena la nueva versión de 'Wherever I May Roam' de Metallica interpretada por J Balvin

Soy fan te Metallica entonces estoy muy feliz porque mi banda favorita me dio la verde ✅

J Balvin – “Wherever I May Roam” from The @Metallica Blacklist

The Metallica Blacklist será el nuevo disco de la agrupación en la que además de J Bavin, Juanes, J Balvin, Miley Cyrus, Mac de Marco, Weezer, Portugal the Man, Cage the Elephant formarán parte de las 53 voces que interpretarán las 12 canciones del álbum original.

El disco, junto a una versión remasterizada del original, se lanzarán el próximo 10 de septiembre, según ha anunciado la banda.

Asimismo, según información publicada por la agrupación, las ganancias de este nuevo disco serán para la fundación All Within My Hands, de Metallica y otras 50 organizaciones benéficas que han sido seleccionadas por los artistas que estarán en el álbum.