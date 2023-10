Arcángel y Peso Pluma lanzaron 'La chamba': esta es la letra completa

Arcángel y Peso Pluma pusieron a bailar con su nueva canción 'La chamba'.

En tan solo 22 minutos, ya tiene más de 26 mil visualizaciones en YouTube y sus fans quedaron sorprendidos por el ritmo. Varios se emocionaron y estos fueron algunos de los mensajes que dejaron en el video.

"Esta si no me la esperaba", "Un placer haber colaborado con ustedes", "Me encanta bro, sigan rompiendo la calle", "La verdadera chamba de Arcángel y Peso Pluma", "Se viene lo bueno de la maravillaaaa", "El primer sencillo del mejor álbum y más exitoso de Arcángel en toda su historia", "Se hizo realidad mi primera chamba".

Letra de 'La chamba' canción de Arcángel y Peso Pluma

Yo soy un muchacho que viene de abajo

No le temo al trabajo, es que me gusta la chamba

De niño le meto la chamba

Yo soy un muchacho que viene de abajo

No le temo al trabajo, es que me gusta la chamba

De niño me tocó la chamba (Si) Ey desde que era menor



Tengo cabr*nes tirándome porque soy mejor

A mi nunca me importó nada le metí a vapor (No,no,no)

Ahora que soy mayor

Tengo estos hueleb*chos con sus perr*s en calor

Haciendo que de ese tot*to le baje sudor

Le suplo el c*lo como si fuera un ventilador (Waooo)

Empresario sin usar corbata



Moviendo kilos musicales me puse en el mapa

Me mantuve real y la calle tiene mi data

Saben bien lo que hicimos, los que no salieron rata

Yes Sir Tu gata se quiere meser

Recuerda que mis sho*ter todos tienen laser

Full de sicarios va llena la blazer

Te los damos de lejo como el de

Los Pacers Vamo’ al trabajo y la troca llenas de gasolina

Con el producto puro directo de la colina

Se vende caro y se usa más que vitamina

Se que no es bueno pero a los de la USA les fascina Wuuuuuuu

Yo soy un muchacho que viene de abajo



No le temo al trabajo, es que me gusta la chamba

De niño me tocó la chamba

Soy un muchacho que viene de abajo

No le temo al trabajo, es que me gusta la chamba

De niño me tocó la chamba

Voy más rápido que ellos y no tengo fast pass

Desde que niño supe lo que era chambear



Es que nací para esto, yo no voy a cambiar

Todo se los conseguí, sin ser

Al Capone los paquetes les metí

Me la vivo en Grande Leagues

Más de 30 arenas en millones convertí

Yo soy un muchacho que viene de abajo

No le temo al trabajo, es que me gusta la chamba

De niño le meto la chamba

Yo soy un muchacho que viene de abajo

No le temo, es que me gusta la chamba

De niño me tocó la chamba

Ey yoooooo Aja Austin Baby Tainy El Doble P con El Arca Wey !