Anuncian concierto gratuito de Julieta Venegas en Bogotá

Julieta Venegas se presentará en Rock al Parque. Anote fecha y hora de la presentación.

Y es que no se debe olvidar que la cantante mexicana tuvo sus inicios en el rock, con la agrupación Tijuana No!, que también se presentará en Rock al Parque. Con Tijuana No!, Julieta logró un gran éxito en toda América Latina gracias a la canción 'Pobre de ti', que hace parte del álbum 'No', lanzado originalmente en 1990 y reeditado en 1992.

Además, aunque en su carrera como solista se conocen sus éxitos pop, también incursionó en el rock alternativo, principalmente con su primer álbum de estudio, 'Aquí', lanzado en 1997 del que hace parte la canción 'De mis pasos'. De hecho, Julieta Venegas hizo parte de los invitados al Rock al Parque de 1999.

Julieta se presentará el lunes 13 de noviembre de 2023, en el Parque Simón Bolívar, a las 8:05 p.m. en el escenario Bio.