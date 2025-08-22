Ya van 3 fechas sold out en el marco de su gira en conjunto por US con próxima parada el 22 de agosto en Houston, Tx.

Anuel y Blessd sorprenden al público con el lanzamiento de Pórtate Bonito, una colaboración que fusiona el estilo inconfundible del pionero del trap latino con la energía innovadora del artista colombiano. Este estreno no solo consolida el impacto internacional de ambos cantantes, sino que también promete convertirse en una de las canciones latinas más destacadas en 2025.

Desde Medellín Colombia, con doble sorpresa, el Rey del Trap, Anuel, anunció a través de Instagram, el pasado 6 de agosto esta nueva colaboración. Además, reveló que Blessd se unirá oficialmente a la gira Real Hasta La Muerte 2, acompañándolo en su recorrido por varias ciudades de Estados Unidos.

Los artistas ya han demostrado su química musical en temas como Deportivo y Mírame Remix ambos con millones de reproducciones en plataformas digitales y gran acogida del público. Ahora con Pórtate Bonito apuestan

nuevamente por un hit global que será el segundo sencillo oficial del tan esperado álbum Real Hasta La Muerte 2, cuya expectativa sigue creciendo con cada día.

Hace 8 años, el 17 de julio, Anuel cambió el juego con Real Hasta La Muerte. Hoy, la historia se repite: falta poco para el estreno de RHLM2, un disco que lleva más de un año cocinándose y que promete ser tan icónico como el primero.

"Este es el segundo sencillo de mi album RHLM2. A toda la fanaticada y a los que han estado gritando 'Real Hasta La Muerte' en cada show, esto es para ustedes. El

tiempo de Dios es perfecto, y en el momento justo, les traemos “Portate Bonito”. Este tema es un afro junto a mis hermanos Blessd y Ovy, hicimos este tema pensando en ustedes.” - Anuel AA

“Siempre es un honor romper con el hermanito Anuel. “Pórtate Bonito” es otra pa’ la historia, graciasaDiosportodoloqueestamosviviendo.Yavan5cancionesjuntos y lo que falta... estamos girando por los States llevando música real, desde Medellín pa’l mundo.” - Blessd

Con este lanzamiento Anuel y Blessed continúan la gira por USA y tienen guardadas varias sorpresas que muy pronto revelarán a su público, confirmando que lo mejor aún está por venir.