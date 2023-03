Se presume que la nueva canción de Anuel AA estaría dedicada a Karol G, ¿será?

En 'Más rica que ayer', Anuel le canta a una mujer con la que sostuvo una relación, pero que ahora ella está enamorada de nuevo, lo que él considera como un desquite.

La letra de la canción del puertorriqueño tiene apartes que han sido examinados por los internautas, pues para muchos de ellos la melodía estaría siendo dedicada a Karol G, con quien Anuel AA sostuvo una relación amorosa de más tres años.

Una parte de la canción dice lo siguiente: "Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte; por eso ni te juzgo, tú ni puedes lastimarme; si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos; ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos".

Hasta el momento ni Karol ni Anuel AA se han referido a los rumores de los usuarios, sin embargo, muchos de ellos aseguran que el puertorriqueño podría estar buscando una segunda oportunidad con la colombiana.