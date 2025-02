La más reciente canción de Zaider y Kapo, titulada "ALMA", ha logrado un impacto masivo en plataformas digitales, posicionándose como uno de los audios más utilizados en TikTok e Instagram. La viralidad del tema se ha extendido a 17 países, incluyendo España, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Guatemala y Honduras, consolidándose como un éxito dentro del género urbano.

letra de "ALMA":





Yo no te quiero soltar

Eres más fina que el caviar

Cómo podré disimular

Mi negra yo no tengo afán

Tu vibra fue la que conectó

Tú me subes el animo

Ya no es uno somos dos

Así que vámonos, let's go



Te metiste en el alma

Y fue pa' ti que me puse yo

Tú no estás por la fama

Entre todas resaltas

Y fue Dios quien te dio el poder

Ya nada me hace falta



Yo quiero un beso, de esos así

Así que me enamoren

Dulcecitos que me elevan

Y me aterrizan de una vez

No existe un peso, pa' comprarte a ti

Flaca te digo de cora

Una vibra tan linda

En estos tiempos ya no



Es que la paz, es que la paz

Esa que tú me das

Yo la siento cada que beso tus labios

Es que tú todo lo sanas



Es que la paz, es que la paz

Esa que tú me das

Cada que toco tus labios

Se queda y no se va, no se va, no se va



Te metiste en el alma

Y fue pa' ti que me puse yo

Tú no estás por la fama

Entre todas resaltas

Y fue Dios quien te dio el poder

Ya nada me hace falta



Tú eres mi dosis diaria

A veces te pido foticos

Y tú me las mandas que rico

Tú no estás por los billeticos



Es que la paz, es que la paz

Esa que tú me das

Yo la siento cada que beso tus labios

Es que tú todo lo sanas



Es que la paz, es que la paz

Esa que tú me das

Cada que toco tus labios

Se queda y no se va, no se va, no se va



Te metiste en el alma

Y fui pa' ti que me puse yo

Tú no estás por la fama

Entre todas resaltas

Y fue Dios quien te dio el poder

Ya nada me hace falta