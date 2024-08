En una emocionante colaboración que ha captado la atención del mundo musical, el artista ecuatoriano Jandino y la banda colombiana Alkilados estrenan su nueva canción, 'Qué Suerte' . Este esperado lanzamiento es el resultado de un encuentro inesperado durante los premios Ícono en Medellín, donde la química entre Jandino y Alkilados se tradujo en una colaboración musical que ha emocionado a sus seguidores y promete ser un éxito en toda Latinoamérica.

Letra de 'Qué Suerte' de Jandino y Alkilados

Con la luz apagada

sin ganas de salir

por poco me quedo en la casa

que chimba que me arrepentí

(Que chimba que me arrepentí)

Porque

si no iba me lo perdía

el mejor regalo de la vida

lo supe tan pronto te ví

(Que bueno que te ví bebé)

Que suerte haberte conocido

que bien me ha ido

desde que estás conmigo

no me daña nada

Yo nunca nunca había sentido esto

de haber sabido

más temprano hubiera ido

Que rica te ves ve ve ve ve ve

Toda una bebé be be be be be

No puedo creer eh eh eh eh eh

que seas mi mujer (Mi mujer)

Que rica te ves ve ve ve ve ve

Toda una bebé be be be be be

No puedo creer eh eh eh eh eh

que seas mi mujer (Mi mujer)

Gracias a tu pa’ y a tu ma por tenerte

gracias al colchón por prestarse para hacerte

Gracias a la clínica, gracias a la química

y gracias a Dios por hacer que despiertes

A mi lado

ya sea aquí en mi casa,

en la montaña o en la playa o en un Airbnb Alkiladooo

Me tienes enamorado

yo vivo pensando que

Que suerte haberte conocido

que bien me ha ido

desde que estás conmigo

no me daña nada

Yo nunca nunca había sentido esto

de haber sabido

más temprano hubiera ido

Estás más rica que comer con la mano (hey)

por ti como carne aunque sea vegetariano (ya)

De tí me dejo manejar como Georgina a Cristiano

te voy a dar

el anillo y el ramo

me tiene loco, loco, loco, loco de la cabeza

lo nuestro nunca termina, todos los días empieza

a ella nada le estresa

conmigo peca y reza

yo estoy loco pero ella más en la pieza

Que rica te ves ve ve ve ve ve

Toda una bebé be be be be be

No puedo creer eh eh eh eh eh

que seas mi mujer (Mi mujer)

Que rica te ves ve ve ve ve ve

Toda una bebé be be be be be

No puedo creer eh eh eh eh eh

que seas mi mujer (Mi mujer)

Yeaaah, Yeaah Alkiladooos

Jandinooo (Jandino)

Tuny D, Tuny D

El maki, maki

Ecuador y Colombia

Siempre pura playa

Que rica te ves mi amor…