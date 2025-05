Tras dos años de intensa creación musical entre España y Estados Unidos, Alejandro Sanz regresa con ¿Y ahora qué?, su primer trabajo discográfico desde el exitoso Sanz (2021). Esta nueva producción refleja una etapa de renovación artística en la que el cantante español experimenta con sonidos frescos, nuevas formas de trabajo y colaboraciones inesperadas.

El título del álbum nace de una pregunta que, según el propio Sanz, lo acompaña constantemente: “¿Y ahora qué? Es lo que me pregunto cada vez que empiezo una canción, cada vez que termina una gira. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos los días”. Para él, este disco representa un renacer desde la experiencia, un proyecto que desafía lo rutinario y se plantea desde el inconformismo creativo.

Grabado con nuevos productores, compositores y músicos como Spredlof, CASTA, Andy Clay, Elena Rose y Edgar Barrera, el disco incluye seis canciones originales. Entre ellas destacan las ya conocidas 'Palmeras en el jardín' y 'Hoy no me siento bien', esta última junto al Grupo Frontera, que fue número uno en radios.

Pero sin duda, uno de los momentos más esperados del álbum es la colaboración con Shakira en el tema 'Bésame', un reencuentro histórico que llega dos décadas después de su icónica colaboración en 'La tortura'. La nueva canción ya es considerada uno de los lanzamientos más importantes del año y marca un nuevo hito en la carrera de ambos artistas. También incluye otra destacada colaboración con Manuel Turizo en '¿Cómo sería?', una pieza más íntima y emocional.

En ¿Y ahora qué?, Sanz no solo reinventa su forma de componer y producir, sino también sus temáticas. Se aleja de su habitual tono costumbrista para explorar una lírica más sensual y melódica, mientras experimenta con ritmos globales que lo conectan con nuevas audiencias sin perder su sello personal.

Una nueva etapa: disco, gira y visión renovada

Además del lanzamiento del álbum, Alejandro Sanz anunció una nueva gira internacional que iniciará en septiembre de 2025 en México, un país clave en su trayectoria. Tras el éxito de su gira de 2023, el artista regresa a los escenarios con un espectáculo que promete ser memorable, cargado de nuevas canciones y los clásicos que han marcado a generaciones.

Desde su debut en 1991 con Viviendo Deprisa, Alejandro Sanz ha construido una de las carreras más sólidas y respetadas del pop en español. Ha vendido más de 25 millones de discos, ganado 22 Latin GRAMMY y 4 GRAMMY, y ha sido reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2017 por su impacto musical y compromiso social.

A lo largo de más de tres décadas, ha colaborado con figuras como Alicia Keys, Camila Cabello, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Nicky Jam, The Corrs, Ivete Sangalo, Destiny’s Child, Tony Bennett y ahora, nuevamente, Shakira.

¿Y ahora qué? no solo es el título de su nuevo álbum, es también la declaración artística de un hombre que sigue explorando sin miedo, que elige compartir su proceso con nuevas voces y sonidos, y que demuestra que, después de caer, siempre hay una nueva forma de levantarse… y de cantar.