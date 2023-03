Aitana incursionó en la electrónica y lanzó 'Los Ángeles': ¿indirectas a Sebastián Yatra?

Sebastián Yatra y Aitana estarían saliendo desde hace un tiempo, luego de que la española terminara con Miguel Bernardeau.

Representa el cambio de paradigma en las connotaciones negativas, impuestas sobre las relaciones físicas y el amor. Esta nueva etapa tiene como base la electrónica, con un ritmo liberador y estimulante.

Algunos de sus seguidores se preguntan, por qué llamó este nuevo ciclo de esa manera. Para aquellos que no sabían, Alpha representa una nueva era, un inicio, tal y como aparece en el abecedario griego. Asimismo, es el catalizador de una comunidad que busca transformar el mundo y dejar atrás el concepto negativo de lo que significa ser un líder alpha aportando valor a quiénes la conforman.

Ahora bien, muchos han sospechado que la canción sería una indirecta a Sebastián Yatra. Esto sumado a las imágenes que se han filtrado con el colombiano en la playa. Sin embargo, siempre que la prensa internacional les pregunta por ellos, niegan estar juntos o simplemente omiten el tema.

Ustedes qué dicen, ¿tiene sentido lo que suponen los fans? Aquí está la letra para que salgan de dudas.

Mientras no sabían

Yo te besaba a escondidas

Eso nadie te lo hacía

Me buscabas, me comías

Pero fue culpa de Adán, cuando Eva se perdía

Y otra manzana mordía

Nuestros labios se miran

Y estas ganas no se van



Cuanto más me comes, más me gusta

No me importa qué dirán

Si a ti no te asusta, no me asusta

Yo quiero otra noche (x2)



Ya sé que contigo fueron mágicas

Ya sé que hay un video aun sin publicar

¿Por qué esta relación fue tan física?

Porque tú y yo siempre fuimos química

No importa que sea a escondidas

Se vive solo una vida

Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía

Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan

Me miras y no hay que decir más

Que cuando se encuentra a esa persona

Que cuando te toca te obsesiona

Si nos alejamos no funciona

Déjame tenerte una vez más

Que estas ganas no se van

Cuanto más me comes, más me gusta

No me importa qué dirán

Si a ti no te asusta, a mí no me asusta



Yo quiero otra noche (x2)

Y estas ganas no se van

No me importa qué dirán

Yo quiero otra noche (otra, otra)

Otra noche más

Yo quiero otra noche (otra, otra)

Otra noche más