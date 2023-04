5 Seconds of Summer vendrá por primera vez a Colombia: ¿Cuándo es el concierto?

La agrupación en el año 2012 lanzó el que sería su primer EP desconectado el cual logró llamar la atención del ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson, él cual apoyó en sus redes sociales uno de sus sencillos “Gotta Get Out” su momento.

Ya para el 2013 publican su primer trabajo musical en formato de álbum con “She Looks So Perfect”, “Beside You” y “Dont’s Stop”, con números que destacan por tener más de 90 millones de reproducciones en su perfil de YouTube, recientemente el 23 de septiembre lanzaron su quinto álbum de estudio “5SOS5”, con canciones como “Complete Mess”y “Take My Hand”.

La banda de pop/rock australiana integrada por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin conformada en el año 2011 y tras una década de historia y diferentes éxitos en su repertorio, se hizo famosa tras sus covers de algunos artistas como Bruno Mars y Mike Posner en la plataforma YouTube.

En el año 2016, la agrupación lanzó su sencillo Girls Talk Boys, el cual fue la banda sonora de la película Cazafantasmas. En Mayo del 2019, la banda estrena el sencillo "Teeth” Tiff de su cuarto álbum de estudio y fue la banda sonora de la serie de Netflix, 13 Reasons Why.