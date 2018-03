Mujer se tintura el cabello en pleno Transmilenio y se vuelve viral

Un video de una mujer que decidió tomarse el Transmilenio como salón de belleza le está dando la vuelta a las redes sociales.

El increíble momento dejó sorprendidos a todos los usuarios de este medio de trasporte que no pudieron ocultar su sorpresa luego de ver este video.

El clip fue grabado por un usuario que se encontraba ahí y que lo compartió en la cuenta de Facebook de ‘Confesiones Transmilenio’.

“Aquí casual aplicándome la tintura en el M51“, fue el mensaje con el que compartieron el video que ya tiene más de un millón de vistas y más de 14 mil compartidos.

Por supuesto, el video generó todo tipo de comentarios y burlas en las redes. Muchos lo vieron con mucha gracia y les pareció “una colombianada”, mientras otros criticaron a la mujer y su comportamiento en pleno bus de servicio público.

“Con lo caro que está el pasaje toca aprovecharlo al máximo”, “definitivamente la gente tiene mucho huevo, no darles pena. Eso se llama falta de cultura y respeto por lo demás”, “no jodas, con lo fuerte que huele esa vaina, por favor…”, “antes muerta que sencilla“, son algunos de los comentarios que dejaron en la red sobre este particular episodio.

No es la primera vez que se presentan este tipo de curiosidades en este sistema de transporte público. Ya en una ocasión se armó tremenda parranda vallenata por cuenta de un artista callejero y un grupo de personas que tenían muchas ganas de fiesta.

En la red también han rondado más videos y fotografías de cosas extraordinarias que solo se pueden ver en Transmilenio, como personas durmiendo en el suelo, comiendo pizza y hasta haciendo ejercicio.