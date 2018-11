Mujer gastó miles de dólares para lucir como Pamela Anderson

Una mujer de 24 años que fue acosada brutalmente cuando era adolescente, ahora luce irreconocible después de gastar aproximadamente 50 mil dólares en cirugía plástica.

Se trata de Celine Centino, de Zurich, Suiza, quien desde muy joven comenzó a ahorrar dinero para someterse a varias operaciones que le permitieran lucir tan sexy y voluptuosa como la actriz Pamela Anderson.

La ahora ‘estrella’ de Instagram, le reveló a un medio de comunicación de su país, que durante su adolescencia fue víctima de ataques y críticas por parte de sus compañeros de clase al ser considerada “fea”, situación que la llevó a inventar en varias oportunidades que estaba enferma para no asistir a clases y así evitar las agresiones.

Su inseguridad la llevó a buscar varios trabajos cuando aún era menor de edad para poder ahorrar y mejorar su físico.

A lo largo de cuatro años, a partir de septiembre de 2013, Celine se sometió a tres aumentos de senos junto con un trabajo de nariz y rellenos de mejillas, labios y barbilla que totalizaron unos 50 mil dólares.

Después de todas estas intervenciones en su cuerpo, la mujer afirma que ahora se siente segura y más feliz que nunca. “Siempre fui una persona feliz, pero no me sentía bien con mi cuerpo. Mucha gente me juzgó porque era ‘fea’ y eso me llevó a la depresión”, aseguró Celine.

En una entrevista al tabloide inglés The Sun, Centino contó que los niños le decían que su cara se veía como basura y su estilo era feo. ‘Decían que yo era horrenda, me empujaban y me ignoraban. No tuve oportunidad de demostrar que soy una gran persona, solo vieron a la ‘fea Celine’”.

“Ahorré mucho dinero cuando era joven. Nunca salí de fiesta en clubes hasta los 18 años; trabajé duro y gasté todo mi dinero en mis cirugías. Ahora me siento muy bien conmigo misma y finalmente estoy feliz de poder vivir la vida que siempre quise. Ahora me siento más fuerte de lo que era antes. Si alguien dice algo malo de mí, no me importa. Ya nadie puede hacerme daño”, expresó la sueca.

Hablando sobre sus cirugías, Celine agregó: “De niña me encantaba Pamela Anderson en Baywatch. Siempre quise los pechos grandes como ella. Cuando me operaron la primera vez los senos fue una sensación increíble. Quería más porque quería ser más bella. Por suerte, no tuve complicaciones”.

