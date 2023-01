Mujer descubrió a su marido con la otra y le dio tremendo traque: le daño la luna de miel

La mujer descubrió que su pareja se iba con otra de viaje y no le tembló la mano para demostrar su enojo.

Dicho clip muestra el momento en el que, por obra del destino, se encuentra el amante, la esposa y el esposo en el mismo lugar. Por esto, la mujer cansada de los engaños de su pareja enfrentó a la susodicha y le dio un golpe que la dejó en el piso.

"Me vas a negar que andas con esa perra. Y a ti, no te da vergüenza estar con un hombre casado", le decía la esposa en medio de la pelea a la mujer que estaba tendida en el piso y al hombre que intentaba calmarla.

Instantes después, una persona calmó a la esposa y se la llevó lejos, mientras tanto, el sujeto regresó por su amante y la ayudó a levantarse con sus cosas, con las que aparentemente se iban a ir de viaje.

El video ya cuenta con más de 1.5 millones de vistas y cientos de comentarios. "Una dice ay no te rebajes etc pero una no sabe en ese momento que coraje se siente por la traición", "hasta iguales van vestidos", "jamás hay que hacer escándalo por algo así, qué le vaya bien, y suerte", fueron algunos de los mensajes.