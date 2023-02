Mujer contó las 5 cosas que no le gustan de la amante de su marido: lo manda mal "comido"

La esposa le dio unos 'consejitos' a la amante de su marido para que la relación vaya mujer.

Uno de estos videos se compartió hace algunas horas en redes sociales, donde la usuaria Yeimmy Rubiano compartió un clip que tituló: "Las cinco cosas de la moza de mi esposo que no me gustan", donde se burló sobre estos casos.

En el inicio de la grabación indica que en principio no le gusta que solamente lo llame en las quincenas, "desde el 13, el 14, el 15 y el 30. No, él se pone melancólico, él se pone triste. Si necesita salir con él y no tiene dinero, solo basta que me avise para prestarle, pero interesada, no".

Rubiano explicó que la segunda cosa que no le gusta es que le pelea mucho, "para peleas estoy yo, la que le tiene que pelear soy yo, no lo haga porque lo manda triste, melancólico y aburrido, y me toca ponerle atención para subirle su vibración, no me gusta eso”, explicó.