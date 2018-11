¿Por qué Victoria’s Secret no contrata modelos de talla grande?

El desfile anual de la compañía de lencería Victoria’s Secret es uno de los más esperados de la industria de la moda. El show que se transmite por televisión como un programa común y corriente, reúne a una decena de ‘maniquíes’ que salen a la pasarela perfectamente peinadas, maquilladas, tonificadas y muy delgadas. Todas ellas desfilan repartiendo sonrisas y besos a los asistentes, mientras modelan la lencería más costosa del mercado.

Aunque esta compañía estadounidense siempre se ha jactado de ser inclusiva, lo cierto es que aún le falta mucho camino por recorrer, y recientemente Ed Razek, director de marketing de la marca, se ha convertido en blanco de críticas después de revelar las razones por las cuales Victoria’s Secret no contrata modelos transgénero, transexuales y de talla grande.

En medio de una entrevista con Vogue, Razek expresó que la “marca no comercializa a todo el mundo”, y aunque se consideran líderes en inclusión, el empresario se sentenció con esta declaración:

“Siempre nos preguntan ¿por qué tu programa no hace esto? ¿No deberías tener transexuales en el show? La respuesta es: No, no creo que debamos, porque el espectáculo es una fantasía. Es un especial de entretenimiento de 42 minutos. Eso es lo que es. Es el único de su tipo en el mundo y nos atacan porque somos el líder”.

Inmediatamente modelos que han desfilado para la compañía como Kendall Jenner, cuyo padre es transgénero; Karlie Kloss y Lily Aldridge, entre otras, defendieron a las personas ‘trans’ y criticaron los comentarios de Ed Razek.

Ante el escándalo, el empresario emitió un comunicado disculpándose y asegurando que sus comentarios contra la comunidad transgénero y transexual fueron completamente “insensibles” y aseguró que el show no se lo pensaría dos veces al momento de elegir a una modelo ‘trans’ para uno de sus desfiles.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital