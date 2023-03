Los diez errores más comunes que cometes al maquillarte: ¿Los conocías?

Según el portal de la reconocida marca de cosméticos, Maybelline , el más frecuente es no preparar la piel. Para que la base no quede ‘craquelada’, deberás aplicar un buen ‘serum’, crema hidratante y bloqueador solar. Así tu piel se verá radiante.

Para que la base no quede ‘craquelada’, deberás aplicar un buen ‘serum’, crema hidratante y bloqueador solar. Así tu piel se verá radiante.

Este error te puede jugar una mala pasada si llevas una camisa escotada, porque tu rostro tendrá un tono diferente al de tu cuello. Podrías ser el centro de atención, pero no de buena manera.

3. Hacer caras extrañas

Es importante no hacer esta acción, ya que, el contorno no quedará bien. Algunas mujeres hacen muecas para saber dónde aplicar cada producto, pero no siempre saldrá como tú quieres.