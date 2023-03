Famosa marca de ropa tiene rebajas de otro mundo: prendas a $4.000 y $6.000

Durante este mes de marzo, la tienda tendrá grandes descuentos para sus clientes.

Por medio de su cuenta de Facebook, Almacenes Only, insignia para muchos capitalinos por su gran trayectoria en Bogotá, precios y calidad en la ropa, anunció una serie de descuentos en los que incluye prendas desde $4.000 y $6.000.

En el post, Only escribió, "¡¡Llegaron las ofertas de marzo a Only!! Aprovecha las ofertas que Almacenes Only tiene preparadas para toda la familia en este mes".

En la imagen se puede ver una fotografía en las que muestran todas las prendas que estarán en descuento, allí hay camisetas para bebé, medias veladas para dama, toallas, almohadas y tapetes.

De igual forma, hay pantalones, bóxer para hombre, camisetas para dama, pijamas para niñas y niños, entre otros productos, que puede encontrar desde $11.800 en adelante.

Las ofertas estarán disponibles desde este primero de marzo hasta finalizar el mes o agotar unidades, explicó Almacenes Only.