El diseñador colombiano que triunfa en las pasarelas de Nueva York

View this post on Instagram

Thanks for be a part of this adventure! HRTBRK ss/19 @hola_col @caliexposhow_oficial @grupo4co @sppromaquillaje @elementosarquitectura @lizandrooctavo @tonymarquesl . . . . #NYFW #newyorkfashionweek #fgnyfw #fashiongallery #men #male #malemodels #menswear #castings #influencer #moda #modamasculina #colombia #colombiamoda #madeincolombia #hechoencolombia #thebosayorkdream #fashion #mode