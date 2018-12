Así puedes saber si un perfume es original o una réplica

Uno de los regalos más comunes en esta época es una loción. Lógicamente, este mercado cada día es más competitivo y su falsificación se ha vuelto muy común.

Estudios han demostrado que la industria de la perfumería pierde en promedio un 16 % en ventas y 1.000 millones de euros por la existencia de la comercialización de réplicas alrededor del mundo.

Por eso, Fernando Magariño, asesor jurídico de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), ha explicado a El Español las diferencias entre un producto original y otro de dudosa procedencia.

¿Cómo saber si es verdadero (o falso)?

El etiquetado

En el producto original se puede evidenciar un anuncio el cual expone el contenido total del producto. Es importante saberlo, por ejemplo, en pos de prevenir alergias o cualquier tipo de inflamación o problema en la piel. En los falsos no se habla de nada. La descripción es corta, escueta y en la mayoría de los casos viene en un solo idioma.

El cartonaje

Una vez se retire el plástico en el que vine envuelto y comprobado el etiquetado, hay que mirar lo que hay en el interior. El producto verdadero, en este caso, irá recubierto en un cartonaje hecho a medida, que se ajusta a la colonia y que evita, por ejemplo, daños al transportarlo. En los falsos, el cartonaje va de cualquier manera y el perfume puede ir suelto.

El envoltorio

Para corroborar si su loción es original es necesario comprobar cómo es el papel de celofán. En un perfume verdadero, el plástico está pegado a la caja. No se mueve. Si el comprador lo frota, no suena. En uno falso, en cambio, hay aire entre el envoltorio y el cartonaje. Es decir, se quita con facilidad. El material es más rugoso y grueso. Es más, los pliegues del producto auténtico son simétricos; los otros, no.

El frasco

Normalmente los frascos pequeños son los originales y los grandes son los falsos. Los productos verdaderos, a menudo, están fabricados en un solo molde o, como mucho en dos. En todos los casos, el vidrio es de buena calidad, no se observan rebabas ni formas raras. En los falsos, el material es rugoso, está hecho en dos moldes y, con solo tocarlo, se pueden comprobar la diferencia entre ambos.

La cánula

Es el elemento que con más precisión se logra diferenciar. En el producto original, la cánula (el tubo de plástico que transporta el perfume hasta el difusor) no se aprecia, es imposible saber dónde está cuando el recipiente está lleno. Es fina y llega hasta el final del frasco. En la falsa, es gruesa, se observa y no tiene por qué llegar hasta el fondo.

La espuma

La espuma es sin duda una característica primordial para detectar una loción falsa. En este caso verá que en el producto falso se queda espuma. El líquido se queda como si fuera cerveza. Sin embargo, en el verdadero mantiene su aspecto anterior. No hay ninguna modificación.

El olor

Es la característica más compleja para lograr hacer la respectiva diferenciación, pues para esto se tiene que haber sido catadores de la loción original para determinar realmente su diferencia.

Estas características permiten evitar ser estafado en esta época de fin de año. Los expertos aconsejan comprar las lociones en lugares certificados de la marca de su preferencia y desconfiar de los grandes descuentos que le ofrezcan por internet o en las redes sociales porque los precios de una loción original siempre superarán los de las copia.

Por: Laura María Sánchez – Sistema Integrado Digital