Mira los contenidos que tendrá Star+ para Colombia, ¿te animarás a comprarlo?

Producciones internacionales exclusivas

Entre las producciones más destacadas está la serie de comedia e intriga “Only Murders in the Building” -protagonizada por los actores Steve Martin y Martin Short, y la actriz y cantante Selena Gómez- que estrenará en la plataforma el 31 de agosto, y el drama biográfico “Pam & Tommy”, con un elenco liderado por la actriz Lily James y el actor Sebastian Stan.

“Y: The Last Man”, también llegará como una nueva serie dramática de FX basada en la aclamada novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra. Además, integrarán el catálogo las miniseries “Dopesick” e “Immigrant”.

También están las series documentales como “Welcome to Wrexham”, protagonizada por Ryan Reynolds y Rob McElhenney; el ciclo de entrevistas conducido por el artista David Choe, “The Choe Show”; biopics como “Dear Mama” -sobre el ícono del hip hop Tupac Shakur- y “Pistol”, sobre el guitarrista de la banda Sex Pistols, Steve Jones; por último, se destacan producciones de ficción en tono de drama y comedia, como “The Big Leap”, “Maggie”, “Queens”, “Our Kind of People” y “The Wonder Years”.

También estarán disponibles con el lanzamiento de la plataforma, las producciones originales Star ya anunciadas como “Love, Victor”, “Big Sky” y “A Teacher”; las temporadas de las series como “This is Us” y “The Walking Dead”; títulos icónicos, como “Grey’s Anatomy”; éxitos de taquilla como “Deadpool”, “Logan” y “Bohemian Rhapsody”; y lanzamientos recientes en cines que estrenarán en streaming a través de Star+, como la más reciente ganadora del premio Oscar en la categoría de Mejor Película: “Nomadland”.