Mira aquí el tráiler de ‘Detective Pikachu’, un pokémon entre humanos

Se prevé que la película llegue a los cines en de mayo de 2019.

Los fanáticos de la popular serie Pokémon ya pueden disfrutar del primer tráiler de la película ‘Detective Pikachu’, en la que el recordado Pokémon será el protagonista.

El filme está inspirado en el reconocido videojuego de Nintendo, donde el amigo amarillo de Ash Ketchum es el personaje estrella.

La trama girará en torno a Tim Goodman, el personaje de Justice Smith, y el adorable Pikachu.

“La historia comienza cuando un detective privado llamado Harry Goodman desaparece de forma misteriosa, y su hijo de 21 años, Tim, se lanzará a investigar qué ha pasado. Ayudando en la investigación estará el compañero Pokémon de Harry, Detective Pikachu: un súper-detective hilarantemente inteligente y adorable que es una incógnita hasta para sí mismo”, indicó Warner Bross.

El proyecto comenzó sus rodajes en Londres con la participación protagónica de Ryan Reynolds, dándole voz a Pikachu, mientras que Justice Smith será el encargado de dar vida al compañero humano del personaje.

I think we all knew I’d wind up as a miniature detective repeatedly saying the same two words. Just didn’t think it’d be this soon. #PikaPika #DetectivePikachu pic.twitter.com/L4iB760fJO

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 de noviembre de 2018