Japón lanzó un satélite de observación del dióxido de carbono

Japón lanzó este lunes un nuevo satélite para recopilar información sobre la presencia de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, cuya mayor concentración es una de las causas del cambio climático.

El cohete japonés H-2A, construido por el grupo industrial Mitsubishi Heavy Industries (MHI), despegó a las 13:08 locales desde la base de Tanegashima, sur del país.

VIDEO – Launch of JAXA H-IIA F40 carrying the GOSAT-2 & KhalifaSat sats from Tanegashima pic.twitter.com/0WMIAl02Dk

