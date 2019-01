El impactante video de delfín que trata de escapar de cautiverio

Varias ONG dedicadas al cuidado y protección de las especies marinas han presentado toda serie de pruebas para demostrar las nefastas consecuencias para la salud física y mental de los animales que se encuentran en cautiverio.

La organización internacional Whale and Dolphin Conservation (WDC) señaló que en la naturaleza los delfines nadan más de 150 kilómetros, mientras en cautiverio tienen un espacio limitado que les impide comportarse de manera natural, razón por la que desarrollan altos niveles de estrés.

En los últimos días se ha compartido un video en las redes sociales en el que se puede evidenciar un delfín en un estanque de agua que busca la manera de escapar.

Los visitantes que presenciaban el espectáculo reaccionaron de manera sorprendente pues el animal no se encontraba en óptimas condiciones.

¡Qué horror! 😢 Los delfines en cautiverio experimentan angustia: no pueden decirle a sus captores humanos todo lo que les molesta: exceso de trabajo, aburrimiento, música a todo volumen, rutinas repetitivas y aburridas, etc. ¡NO A LOS DELFINARIOS, NO A LOS ZOOS! pic.twitter.com/awx1e1bBZK

— AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) January 27, 2019