MasterChef Celebrity: Tres parejas se salvaron de ir al reto de eliminación por un delicioso arroz

En este capítulo del 19 de julio, los famosos en MasterChef Celebrity llegaron con toda la actitud para salvarse y no ir a la eliminación. Hicieron parejas al azar. Como hay varios participantes que no se llevan bien, estaban pidiendo para que no les tocara juntos.

En medio de todo esto, Claudia Bahamón preguntó sobre lo que pasó en el reto anterior. Algunos estaban inconformes con la ventaja que le dieron a Francisca. El equipo de ella ganó, porque estuvieron todos los integrantes cocinando, pero que los demás, tenían que hacer relevos para poder presentar un buen plato.

Ahora bien, en el reality de cocina, pidieron hacer equipos, pero los equipos fueron armados con el azar. Y así quedaron conformados:

Biasso y El Negrito

Zulma y Karoll Marquez

Natalia y Mario

Martha y Daniela

Carolina y Juan Pablo

Juliana y Jairo

Ellos debían cocinar con arroz y en el reto tendrían que hacer un plato a la persona a la que siempre le cocinan. Por lo que debían inspirarse en lo que ellos más querían. Para ello, debían realizarlo en tan solo 60 minutos.

Presentación de platos

1. Natalia y Mario. Les dijeron que su arroz estaba muy delicioso y les dieron algunos ideas para que quedara aún más sabroso. Carpentier dijo que faltaba un poco de tocineta, pero de igual forma estaba perfecto.

2. Biasso y Negrito. El perejil no estaba bien, pero que el arroz estaba rico. 3. Después pasó Barragán y Carolina, presentaron unas bolitas de arroz con salmón y una salsa de teriyaki. No les dijeron nada malo, solo preguntas, por lo que confundieron mucho.

4. Martha y Daniela. Les dijeron que estaba rico, pero que había algo “deficiente”. Además, que la presentación le faltaba bastante.

5. Juliana y Jairo. Los regañaron porque el arroz no era el ingrediente principal y no brilló en la receta. Además, los criticaron bastante por como hicieron la receta.

6. Karoll y Zulma. Ellos presentaron un arroz rojo, pero no fue del agrado de los jurados.

Finalmente, luego de deliberar y analizar los platos, los chefs tomaron la decisión de que suben al balcón: Natalia, Mario, Juan Pablo, Carolina,