MasterChef Celebrity: ¿Quién sería el reemplazo de Christopher Carpentier?

Sus compañeros no podían de la emoción y la felicitaron por ser la ganadora. Aunque también hubo quienes que no podía creerlo, ella lo festejó por todo lo alto al lado de sus seres queridos. Los jurados también le desearon lo mejor y uno de ellos fue quien se despidió porque no volverá a ser jurado de MasterChef Celebrity.

Se trata de Christopher Carpentier, quien confirmó que este 2023 fue el último MasterChef en el que participará. Algunos se empezaron a pregunta quién podría llegar en su lugar y calificar a los famosos.

¿Quién podría reemplazar a Chris Carpentier?

Según han rumorado varios nombres de chefs muy famosos que podrían a llegar a cubrir el puesto del chileno, Christopher Carpentier.

Dicen que podría llegar Juan del Mar, ganador de 'Survivor, la isla de los famosos'. Actualmente, tiene un restaurante en Cartagena de comida de mar, pero lo que más destaca son esas pizzas que se ven exquisitas.

Otro que podría ser, es Paco Roncero, quien fue jurado en la primera temporada de MasterChef Celebrity. Y finalmente, podría esta en la mira el mexicano, José Ramón Castillo.