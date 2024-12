En los últimos cuatro años, la demanda por los diseños de sonrisa ha crecido más de un 50%, reflejando no solo una preocupación estética, sino también un interés por mejorar la calidad de vida y la confianza personal. La armonía facial, especialmente la que proporciona una sonrisa bien diseñada, influye directamente en la autoestima, la interacción social y la personalidad de las personas.

De acuerdo con Olga Lucía Zarta, directora del posgrado de Operatoria Estética y Materiales Dentales en la Universidad El Bosque, “una sonrisa estética es el resultado de la interacción del equilibrio entre los dientes y la encía”.

Variables como el alineamiento de los dientes, la proporción de la encía visible y la línea media dental son determinantes para lograr una sonrisa atractiva. Sin embargo, aspectos como un espacio mayor a 1.5 mm en la línea media pueden percibirse como poco estéticos.

La estética dental se compone de tres elementos clave: forma, textura y color. Estas características deben adaptarse a medidas antropométricas y proporciones que varían según las diferentes razas, y deben respetar la conservación de la estructura dentaria para asegurar la longevidad de los dientes, especialmente en un contexto donde la esperanza de vida ha aumentado.

“El odontólogo debe estar en capacidad de diagnosticar las falencias en la tríada estética de cada paciente y, dependiendo de los hallazgos, sugerir tratamientos conservadores”, explica Zarta. Además, subraya la importancia de educar a los pacientes sobre los beneficios, riesgos y mantenimiento necesario para prolongar los resultados.

En cuanto al color, técnicas como el blanqueamiento dental deben realizarse con materiales y procedimientos avalados científicamente, mientras que la forma de los dientes puede ser ajustada mediante materiales especializados con una vida útil limitada.

Una moda impulsada por los medios

El diseño de sonrisa ha ganado popularidad gracias a la influencia de los realities y las redes sociales. Sin embargo, Zarta advierte que esta tendencia no siempre está alineada con la preservación de la salud dental. “El diseño de sonrisa no es una especialidad odontológica, sino una necesidad creada. Muchas veces, no se considera la importancia de las técnicas operatorias de mínima intervención”, señala.

Por otro lado, lograr una armonización dental efectiva requiere un enfoque multidisciplinario. Equipos conformados por ortodoncistas, periodoncistas, operatoristas y rehabilitadores trabajan juntos para crear una estética funcional y duradera con el menor impacto posible en la estructura natural del paciente.

La subjetividad de la perfección

Si bien la percepción de una sonrisa perfecta puede variar entre especialistas y el público general, el consenso apunta hacia una correlación armoniosa entre la forma, el color de los dientes y la proporción entre labios y encías. Como concluye un estudio realizado por Akarslan en 2009, la sonrisa ideal es aquella que equilibra estos elementos de manera natural y subjetivamente agradable.

En última instancia, la odontología estética debe ser una combinación entre ciencia, arte y ética profesional, asegurando que cada paciente logre no solo una sonrisa bella, sino también saludable y funcional a lo largo de su vida.