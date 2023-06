Martha Bolaños y Mario Ruiz sorprendieron a los famosos en MasterChef y hasta los llamaron egoístas

Los famosos nos se esperaban que los que no tenían delantal negro debían irse de la cocina y solo van a preparar los que están en riesgo.

En el capítulo del 23 de junio en MasterChef Celebrity, los famosos llegaron con toda la actitud para preparar unos deliciosos platos. Sin embargo, unos estaban tristes porque tenían delantal negro.



Nicolas de Zubiría estaba apenando porque él estuvo en el equipo verde, pero no les fue muy bien. Por lo cual, están en riesgo de eliminación. En este caso Diego Sáenz dijo que esa disculpa hablaba muy bien de él.



Ahora bien, en el reto de hoy había una caja sorpresa. En donde había varias fichas en el interior de estos objetos. Cuando armaron los equipos, Martha Isabel quedó sola y Claudia Bahamón le preguntó a todos qué hacían con ella. Y todos decidieron que debía cocinar. Por lo cual, se fue al equipo azul, sin embargo, dijo algo que fue controversial.



Dijo que los que tenían delantal negro no debían cocinar, porque ellos ya tuvieron la oportunidad de salvarse. Sin embargo, mayoría ganó y todos pudieron enfrentarse para salvarse. Por lo cual, para ubicarlos, sacaron las fichas de una bolsa. Así quedaron los grupos:



Verde: Nela, El Negrito, Laura, Carolina, Juliana Gálvis

Rojo: Francisca, Álvaro, Barragán, Daniela, Jairo, Marcela

Azul: Biasso, Martha Isabel, Mario Ruíz, Julio César, Zulma, Luces



Sin embargo, los famosos nos se esperaban que los que no tenían delantal negro debían irse de la cocina y solo van a preparar los que están en riesgo de eliminación. Solo tendrán 60 minutos para preparar y sorprender a los jurados.



Los primeros que pasaron fueron los rojos. El conejo de la suerte, lo llamaron. Dijeron que el conejo estaba muy blanco y seco. Además, dijeron que estaba incompleto el plato. Barragán había guardado el plato con el arroz y dijeron que estaba rico.



Luego siguió el equipo azul. Dijeron que estaba interesante y Jorge Rausch estaba confundido, pero le gustó. Aunque muchos no le tenían fe, a los jurados les agradó bastante.