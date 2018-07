Margarita Rosa de Francisco mostró su cola en apoyo a Mockus

Antanas Mockus protagonizó uno de los momentos más polémicos durante la instalación del nuevo Congreso al bajarse los pantalones como señal de protesta por el irrespeto contra el discurso del presidente del Senado, Efraín Cepeda.

Una muestra de los que será el Congreso que se posesionó hoy. El senador Antanas Mockus @AntanasMockus se bajó los pantalones durante la instalación del nuevo Congreso pic.twitter.com/tGJt0Bn910 — Gabriel Villa (@gaboperiodista1) July 20, 2018

El suceso generó todo tipo de reacciones, entre esas de quienes apoyaron a Mockus por su actuación. Una de las personas que se sintió complacida por el acto del senador fue la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, la colombiana dejó claro que no le molestó para nada la actuación de Mockus, que llegó al Senado después de obtener más de 500.000 votos en las pasadas elecciones legislativas.

“Todos a pelar el culo. Aquí el mío con orgullo patrio porque me ha costado mucho“, escribió en la red social junto a una reveladora fotografía.

Todos a pelar el culo. Aquí el mío con orgullo patrio porque me ha costado mucho. pic.twitter.com/56Ix871e4Q — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 21, 2018

Sobre su conducta, Antanas Mockus explicó que no se le ocurrió nada mejor en ese momento.

“Que me perdonen la repetición, pero no se me ocurrió nada mejor en ese momento. Lo que sí era clave era no dejar pasar. Es una costumbre que hay que cambiar, las costumbres se cambian a veces con intervenciones puntuales que tratan de ser pedagógicas“, dijo a periodistas, según cita EFE.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, que estaba sentado en primera fila, dijo que “fue sorpresivo“.

“No nos esperábamos eso, pero lo entendimos como un llamado de atención para que se permitiera que el presidente diera su discurso porque nadie lo estaba escuchando“, afirmó Rivera.

No es la primera vez que Mockus realiza este tipo de actos, ya que en octubre de 1993 se bajó también los pantalones y mostró su cola a alumnos de la Universidad Nacional, de la que en ese momento era rector.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital