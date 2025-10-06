La música latina vivió un momento histórico en la edición número 22 de Premios Juventud 2025. Por primera vez, dos de sus máximos exponentes, Marc Anthony y Wisin, compartieron escenario para presentar a nivel mundial su esperada colaboración “Que Me Quiera Má”.

El junte, catalogado como uno de los más esperados de los últimos tiempos, une la potencia vocal y sentimiento de Marc Anthony con la energía urbana y versatilidad de Wisin. Ambos artistas boricuas hicieron vibrar al público con una presentación que quedará marcada en la memoria de la música latina.

Con “Que Me Quiera Má”, Marc Anthony y Wisin logran una fusión inédita de bachata urbana, dando vida a un tema que se convierte en himno para quienes buscan reinventarse en el amor. La canción refleja empoderamiento, resiliencia y celebración, transformando el desamor en fuerza para seguir adelante.

“Si te sientes orgulloso de ser latino, sube las manos arriba”, gritó Wisin tras culminar la explosiva actuación, mientras miles de voces respondían a coro, celebrando la unión de dos leyendas que marcaron un antes y un después.