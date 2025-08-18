Manuel Turizo se sumerge de lleno en la cumbia, con El Despertador, su nuevo sencillo junto a la agrupación mexicana Los Ángeles Azules, que cuenta con un legado que supera las cuatro décadas y se ha consolidado como la banda de cumbia más importante a nivel global. La canción, un adiós nostálgico y apasionado a un amor imposible, marca un emotivo regreso de Turizo a las raíces sonoras de Latinoamérica.



“Es una canción para quienes siguen caminando, aunque por dentro todavía no logran despertar del todo después del fin de un gran amor”, confiesa Turizo, quien desde sus inicios se ha declarado admirador del grupo mexicano. “Esta colaboración tiene un significado muy personal. La cumbia es la música de mi tierra, pero Los Ángeles Azules la han hecho del mundo”, en referencia al fenómeno global que representa la agrupación, la cual forma parte del Top 500 de artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify, con 16 millones de oyentes mensuales.



Con El Despertador, Turizo refuerza su conexión con la música raíz, luego del éxito global alcanzado con sus temas La Bachata y El Merengue, que lideraron listas a nivel mundial.



Aunque en sus redes sociales ha compartido versiones improvisadas de cumbias clásicas, El Despertador marca apenas su segunda incursión oficial en este género. Su debut en la cumbia llegó en 2024 con el tema De Lunes a Lunes, su exitosa colaboración con Grupo Frontera.



El video oficial de El Despertador refleja la esencia de Manuel Turizo y de los hermanos Mejía Avante, miembros de Los Ángeles Azules, con una fusión audiovisual de elementos tradicionales, como los instrumentos y los pasos de baile, con una estética y colorimetría moderna que resalta la conexión generacional entre ambos proyectos.

MANUEL TURIZO Y LOS ÁNGELES AZULES LE ENVÍAN CURIOSO REGALO A WENDY GUEVARA



En medio del éxito del tema, Manuel Turizo y Los Ángeles Azules decidieron llevar su buena energía fuera de los escenarios y sorprender a una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana: Wendy Guevara. La influencer y conductora, con más de 7 millones de seguidores, celebró su cumpleaños número 32 y jamás imaginó el regalo que recibiría.



Mientras se encontraba en los camerinos de Televisa preparándose para la pre gala de La Casa de los Famosos México, Wendy fue interrumpida por Flores “El Patrón”, un influencer famoso por sus arreglos florales gigantes que se han vuelto tendencia en redes sociales. Con su característico estilo, “El Patrón” apareció con dos enormes ramos de rosas rojas, conocidos como “buchones”, y un mensaje inesperado: “Señorita Wendy, aquí, de parte del patrón Manuel Turizo y Los Ángeles Azules… que tenga un hermoso día”.



Al descubrir que el regalo venía de Turizo y Los Ángeles Azules, Wendy no pudo contener la emoción y, entre risas, expresó: “Muchísimas gracias Manuel Turizo y Los Ángeles Azules, de verdad… voy a andar bien mamo… toda la semana”. La escena, llena de humor y cariño, fue compartida en redes sociales, acumulando cientos de comentarios y reacciones de sus seguidores.



Manuel Turizo no dejó pasar la oportunidad de unirse a la celebración en el mundo digital. En la publicación de Wendy, el colombiano comentó: “¡Felicidades Reinaaa!!!”, cerrando así un gesto que, más allá del regalo, simboliza la conexión cercana que el artista mantiene con sus fans y con figuras que representan alegría y autenticidad en la cultura popular.