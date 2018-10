Maluma dice que seguirá cantando sus letras a pesar de las duras críticas

Maluma es uno de los artistas colombianos que ha logrado sobrepasar barreras y brillar en la escena musical a nivel mundial, gracias a sus ritmos y controvertidas canciones que ubican a la mujer como protagonista de algunos actos.

Al convertirse en una estrella, el paisa ha sido criticado por todo tipo de personas que lo acusan de machista por ver a la mujer como un objeto sexual. Algunas personas sienten que las letras de sus canciones van más allá de lo normal y ubican a la mujer en un plano inferior, donde es ofendida y maltratada.

Tras sufrir el rechazo de algunas mujeres en España que afirmaban que el contenido del colombiano era una ofensa para la mujer, el cantante habló con el medio El País y se centró en este tema.

El medio preguntó: “¿Cree que habría cosechado el mismo éxito si no hubiera elegido cantar letras que hieren la sensibilidad de tantas mujeres?”, a lo cual el artista respondió: “Eso no lo sabe nadie. La música que hago, de una y otra forma, gusta. Pero no sé si todo hubiera sido distinto haciendo otro tipo de canciones”.

Luego en otra pregunta, El País cuestionó al cantante sobre las reacciones que tuvieron algunos españoles durante su estadía en el país, a lo cual él afirmó que se encontraba desconcertado pues nunca ha buscado transmitir eso en sus canciones.

“Claro que me sorprende. No soy así. Es como acusar a alguien de asesinato cuando no ha asesinado a nadie. Que me digan que soy machista cuando soy un joven que ha sido criado por mujeres… cuando mis padres se separaron, mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor del respeto a la mujer”, aseguró Maluma.

“Me sorprenden todos los comentarios negativos en este sentido, pero es parte del trabajo. Es parte de la historia”, añadió.

Entre sus justificaciones, el paisa afirmó que realmente no es machista, pues todas estas canciones han salido durante el tiempo que ha estado fielmente con su novia Natalia Barulich, con quien ya lleva aproximadamente un año.

No obstante, Maluma reafirmó que no se arrepiente por el tema ‘Cuatro babys’, ya que ha sido uno de los grandes éxitos que lo ha catapultado en la escena musical. La fama internacional que consiguió gracias a este trabajo no permite que se eche para atrás ante un camino recorrido hasta la actualidad.

También aprovechó para enfatizar en las letras que interpretan cantantes como Kanye West, donde llaman despectivamente a la mujer en un sentido sexual. De igual forma, indicó que se siente señalado por varias personas en España, debido a la polémica que ha causado su música.

“Pido perdón a las personas que se hayan podido sentir influenciadas negativamente por el contenido de algunas de mis canciones. Pero no era mi intención ofender. Mi única intención es ir a la discoteca a bailar, que la vida es una sola y también hay que disfrutarla”, expresó Maluma ante la pregunta “¿Le gustaría también pedir perdón a las mujeres que se sienten insultadas por su música?”.

De igual manera, el colombiano confirmó que estas situaciones no serán razón para dejar de interpretar sus canciones, pues si la gente sigue escuchándolas y pidiéndolas, él las seguirá produciendo hasta donde pueda.

