Machete Music, el sello discográfico pionero del reggaetón que ayudó a definir y globalizar la música urbana latina, celebra con orgullo su vigésimo aniversario con productos exclusivos y los tan esperados lanzamientos en vinilo de algunos de los álbumes más influyentes en la historia del género.

Desde su lanzamiento en 2005 bajo el sello Universal Music, Machete Music ha dado forma al sonido de una generación al promover a artistas como Don Omar, Wisin & Yandel, Ivy Queen, Héctor El Father y Daddy Yankee, entre otros. Al fusionar la cultura callejera con la ambición global, Machete transformó el reggaetón de un movimiento underground local a un fenómeno cultural global.

En sus primeros cinco años Machete colocó 27 álbumes en el Top 10 de la lista Billboard Top Latin Albums, 11 de los cuales alcanzaron el #1. Entre ellos se incluyen lanzamientos innovadores como ‘Barrio Fino’ de Daddy Yankee, con el éxito mundial “Gasolina”, y ‘Meet the Orphans’de Don Omar, con el éxito mundial “Danza Kuduro”, que transformó los sonidos callejeros en un movimiento global.

Para conmemorar el aniversario y el regreso del vinilo para los clásicos del Reggaeton Machete Music lanzará una colección especial de ediciones en vinilo de sus álbumes más emblemáticos, comenzando con el catálogo de Don Omar, disponible por primera vez. Próximamente se lanzarán otros álbumes clásicos de Machete en vinilo en Machete.Music.

Machete.Music también permite a los usuarios del sitio crear mixtapes personalizadas con canciones clásicas de Machete y exportarlas a Spotify o Apple. Además, hay productos de Machete de edición limitada, como camisetas oversize, camisetas de béisbol negras y de camuflaje del 20.º aniversario, gorras snapback rojas y negras y camisetas blancas oversize.

El reggaeton era más que música. Era un estilo de vida. Desde la forma de hablar hasta la forma de vestir. Hasta el coche que manejabas y las joyas que llevabas. Todo contribuyó a difundir el entusiasmo por esta cultura, y las canciones de éxito de Machete se convirtieron en el conducto para su rápida popularidad. Al celebrar el 20.º aniversario, Machete Music invita a los fans a volver a escuchar los himnos que definieron una época y a celebrar dos décadas de sonido, estilo y poder cultural.