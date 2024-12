Tres figuras destacadas del fútbol colombiano, James Rodríguez, Radamel Falcao y Luis Díaz, han lanzado LF10, una tienda deportiva ubicada en la Zona T de Bogotá, en la Calle 82 – 14.

El nombre LF10 combina las iniciales de Luis Díaz (L) y Falcao (F) con el número 10 que identifica a James Rodríguez. Durante la inauguración, James afirmó: “Queremos que LF10 sea un espacio donde los fanáticos del fútbol encuentren lo que siempre han soñado y que no existía en Colombia: productos exclusivos, experiencias únicas y un lugar para vivir el deporte de una manera diferente”.

El local cuenta con tres niveles, cada uno con una propuesta diferente. El primer piso está dedicado a productos para hombres; el segundo, a mujeres y niños; y el tercero, a actividades especiales como lanzamientos de productos, ruedas de prensa, firmas de autógrafos, eventos corporativos y transmisiones de partidos destacados.

Una sección boutique permite a los clientes personalizar prendas y guayos mediante máquinas de estampación, ofreciendo artículos adaptados a cada cliente.

La idea nació durante concentraciones de la Selección Colombia, cuando los jugadores notaron la falta de productos deportivos de alta gama en el país. Según Falcao, “Queremos que Colombia sea un referente del fútbol en la región. Este proyecto es para la gente, para los fanáticos y para todos los que aman este deporte”.

LF10 colabora con marcas reconocidas como Adidas, Nike, New Balance, Under Armour, Puma y Skechers, ofreciendo productos exclusivos que no están disponibles en otras tiendas de Latinoamérica. Además, planean liderar el comercio digital en la región con un catálogo en línea que permitirá a los seguidores adquirir artículos desde cualquier país.

Entre los productos destacados están camisetas personalizadas y guayos de alta gama. Las camisetas, que pueden incluir nombres y números seleccionados por los clientes, tienen un costo inicial de COP $130.000, mientras que los guayos de edición limitada pueden superar el millón de pesos. También ofrecen accesorios como balones, mochilas y ropa deportiva, con opciones de personalización.

LF10 también busca generar un impacto social mediante actividades destinadas a apoyar comunidades futboleras en Colombia. El objetivo es fomentar la inclusión y el desarrollo social a través del deporte, fortaleciendo el vínculo con los seguidores y promoviendo el crecimiento del fútbol en el país.